Copa legte Quartalsergebnis vor

Copa lud am 15.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Copa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11.46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14.11 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13.24 Prozent auf 650.3 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 749.5 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch