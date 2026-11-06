Cooper-Standard mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cooper-Standard hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cooper-Standard ein EPS von -0.430 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 708.6 Millionen USD gegenüber 695.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch