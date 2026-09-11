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11.09.2026 06:37:00
Cooper Companies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cooper Companies hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2.24 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.490 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1.07 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cooper Companies 1.06 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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