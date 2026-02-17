|
17.02.2026 11:09:37
Coop steigert 2025 Umsatz und Gewinn
(Meldung weiter ausgebaut mit EBIT und Aussagen Medienkonferenz)
Basel (awp) - Coop hat im vergangenen Jahr mehr Umsatz gemacht und auch mehr verdient. Für die Zukunft zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich - trotz des zunehmenden Preiskampfs.
Die Detailhandelsgruppe erwirtschaftete 2025 einen um 3,6 Prozent höheren Reingewinn von 606 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Betriebsgewinn EBIT ging hingegen um 5,9 Prozent auf 840 Millionen Franken zurück, was nicht zuletzt auf höhere Abschreibungen zurückzuführen war.
Wie bereits im Januar verkündet, wuchs der Umsatz währungsbereinigt insgesamt um 2,3 Prozent auf 35,5 Milliarden Franken. Zulegen konnte die Genossenschaftsgruppe dabei bei den Supermärkten, den Fachformaten sowie im Grosshandel und der Produktion.
"Dieser Umsatz ist eine neue Höchstleistung", sagte Coop-CEO Philipp Wyss an der Medienkonferenz in Dietikon. Der Detailhandel stehe in der Schweiz unter Druck und der Wettbewerb sei noch nie so intensiv gewesen wie heute.
Dennoch entwickle sich Coop in "allen Bereichen" positiv: "Wir haben überall Marktanteile gewonnen", so Wyss. Ausserdem seien neue Kundinnen und Kunden dazugekommen.
Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen daher gut aufgestellt: "In der derzeit komplexen politischen Weltlage blickt Coop optimistisch in die Zukunft", schreibt Coop.
