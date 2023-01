Coop ruft mehrere Tofu-Produkte zurück

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag in Grün. Der deutsche Aktienmarkt schloss am letzten Tag der ersten Handelswoche 2023 ebenfalls höher. Der US-Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite und ging höher ins Wochenende. Die asiatischen Börsen tendierten am Freitag in unterschiedliche Richtungen.