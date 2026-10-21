Coop Pank AS Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coop Pank AS Registered hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch