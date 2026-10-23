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23.10.2026 10:57:36
Coop erhöht Löhne 2027 um 1,1 Prozent
Basel (awp/sda) - Die Sozialpartner beim Detailhändler Coop haben sich auf die Löhne für das kommende Jahr geeinigt. Die Lohnsumme steigt dabei um 1,1 Prozent.
Für Mitarbeitende mit einem Lohn unter 4900 Franken würden die Löhne generell um mindestens 1,1 Prozent angehoben. Für alle anderen Mitarbeitenden gibt es individuelle Lohnerhöhungen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.
In die Lohnverhandlungen waren auch die Sozialpartner Unia, Syna / OCST, Kaufmännischer Verband Schweiz sowie Verein der Angestellten Coop beteiligt gewesen. Diese begrüssen in einer separaten Mitteilung die Einigung. "Die vereinbarte Erhöhung sichert die Kaufkraft und setzt ein positives Signal für die kommenden Jahre", heisst es dort.
cg/to
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