COOKPAD: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

COOKPAD präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

COOKPAD hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.37 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat COOKPAD im vergangenen Quartal 1.20 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte COOKPAD 1.32 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch