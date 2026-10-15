Cookbiz: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cookbiz lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 53.82 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -31.790 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 659.5 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 653.5 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch