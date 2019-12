Conzzeta-Aktien massiv höher nach Ankündigung von Devestitionen

Zürich (awp) - Die Aktien des Mischkonzerns Conzzeta legen am Montag im frühen Geschäft massiv zu. Zuvor hatte das Unternehmen den Verkauf aller Geschäftseinheiten ausser dem Bereich Blechbearbeitung angekündigt. Auf diesen will sich das Unternehmen künftig konzentrieren. Einer der wenigen noch an der Börse kotierten Mischkonzerne gehört damit bald der Vergangenheit an.

Conzzeta stehen am Montag um 09.40 Uhr bei gutem Handelsvolumen 15 Prozent höher bei 1'128 Franken. Vom Allzeithoch im Bereich von 1'300 Franken aus dem Frühjahr 2018 befinden sich die Titel allerdings noch immer ein gutes Stück entfernt. Der Gesamtmarkt (SPI) gibt 0,11 Prozent nach.

Am Morgen wurde angekündigt, dass die Sparten Outdoor mit der Marke Mammut und Chemische Spezialitäten verkauft werden sollen. Künftig will sich das Unternehmen auf das Geschäft mit Maschinen für die Blechbearbeitung (Bystronic) konzentrieren. Das von vielen Börsianern wenig geliebte Modell der Ausrichtung auf zum Teil völlig verschiedene Geschäftsbereiche gehört damit bald der Vergangenheit an.

Mit dem angekündigten Schritt werde die Fokussierungsstrategie konsequent fortgesetzt, heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Conzzeta verfüge im Bereich der Blechbearbeitung mit hohem Knowhow in der industriellen Fertigung über eine hervorragende Marktstellung. Dem Bereichen Chemie und Mammut hingegen fehle die kritische Marktgrösse.

Insgesamt sieht die ZKB im Markt für Industrielasersysteme ein grosses Potential mit einem Marktvolumen von geschätzten 15 Milliarden Euro. Besonders bei den für Bystronic relevanten Fiberlasern sei signifikantes Wachstum festzustellen. Vor diesem Hintergrund sei die Ausrichtung auf diesen Wachstumsbereich nachvollziehbar.

Conzzeta hatte zu Beginn des Jahres bereits die Sparte Bystronic Glass verkauft. Die Verschlankung des Konzerns setzte aber bereits früher ein. Im Jahr 2014 wurde das Automationsgeschäft veräussert und 2015 wurde das Immobilienportfolio ausgelagert und über die neu gebildete Firma Plazza separat an die Börse gebracht.

cf/uh