Conzzeta-Aktie legt zu: Conzzeta-GV genehmigt Sonderdividende

Die Aktionäre des Mischkonzerns Conzzeta haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung die vorgeschlagene Sonderdividende genehmigt.

Dies sei mit grosser Mehrheit geschehen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Damit kommen die Anteilseigner in den Genuss einer Sonderdividende von 30 Franken je Namenaktie A und von 6 Franken je Namenaktie B. Conzzeta hatte im August angekündigt, man werde 62,1 Millionen Franken an nicht benötigter Liquidität an die Aktionäre zurückführen.

Conzzeta-Aktien gewinnen am Freitag 2,60 Prozent auf 869,00 Franken.

ra/jb

Zürich (awp)