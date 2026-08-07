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07.08.2026 06:37:00
Conyers Park II Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Conyers Park II Acquisition A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.85 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.350 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Conyers Park II Acquisition A 889.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 873.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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