CONX A hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.12 USD gegenüber -0.040 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat CONX A im vergangenen Quartal 0.9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CONX A 0.8 Millionen USD umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2.46 USD gegenüber 0.090 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 3.49 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 72.77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2.02 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch