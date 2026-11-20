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20.11.2026 06:37:00
CONX A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CONX A hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.12 USD gegenüber -0.040 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat CONX A im vergangenen Quartal 0.9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CONX A 0.8 Millionen USD umsetzen können.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2.46 USD gegenüber 0.090 USD im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 3.49 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 72.77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2.02 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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