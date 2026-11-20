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20.11.2026 06:37:00
CONX A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CONX A hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.59 USD gegenüber -0.070 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat CONX A 0.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2.46 USD. Im letzten Jahr hatte CONX A einen Gewinn von 0.210 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3.49 Millionen USD – ein Plus von 72.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CONX A 2.02 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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