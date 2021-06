Converge Technology Solutions Corp. annonce l'acquisition d'ExactlyIT, Inc.

La 20e acquisition de Converge élargit son expertise et ses opérations liées aux services infonuagiques et gérés.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 23 juin 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques compatibles avec les logiciels, a le plaisir d'annoncer qu'il a conclu l'acquisition du fournisseur international de services informatiques gérés ExactlyIT.

ExactlyIT, dont le siège social est situé en Caroline du Nord, avec des bureaux opérationnels au Mexique, est un fournisseur de services informatiques de nouvelle génération. Les solutions complètes d'ExactlyIT comprennent les services infonuagiques d'Azure, les services Google Cloud, les services d'infrastructure gérés à distance, les solutions Microsoft, les services de cybersécurité, les services gérés de SAP, les solutions GSTI et les services aux clients utilisateurs finaux. ExactlyIT met également l'accent sur son engagement envers l'expérience client en accordant une attention particulière à l'orientation critique de la mission, à l'informatique transformationnelle, à l'optimisation de la valeur de l'informatique, à l'innovation éprouvée, à la visibilité en temps réel et au service « gants blancs ».

Fondé en 2019, ExactlyIT gère avec succès des milliers de systèmes essentiels à l'entreprise afin de fournir des services informatiques innovants et de nouvelle génération. ExactlyIT est fière de servir des clients de diverses tailles et dans de multiples industries, y compris des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500 et des entreprises internationales multimilliardaires en Amérique du Nord et en Europe. Le centre de compétences d'ExactlyIT au Mexique constitue un avantage concurrentiel clé en termes de coût de livraison et d'accès à des ingénieurs et des experts de haute qualité spécialisés en infonuagique, en cybersécurité et en services gérés.

« Lorsque nous avons lancé notre entreprise, nous avons considéré les 12 premiers mois comme une période d'incubation, car ils sont très perturbateurs, et ce dans le but de développer un nouveau portefeuille de services informatiques gérés en fonction des besoins des dirigeants principaux progressistes de l'information aujourd'hui. L'extensibilité, la gouvernance, la transparence et la sécurité étaient nos principaux ingrédients, et je pense que nous avons réussi notre mission, compte tenu de notre croissance en si peu de temps. Maintenant, nous sommes ravis de faire partie de la famille Converge et nous avons hâte de contribuer à l'expansion et à la croissance des services informatiques gérés de la nouvelle génération de l'entreprise », a déclaré Michael Heuberger, chef de la direction d'ExactlyIT.

« Nous sommes ravis d'accueillir les cofondateurs Michael Heuberger, Kevin Diaz, Mohammad Ahmmad et toute l'organisation ExactlyIT dans la famille Converge, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. Le partenariat de Converge avec ExactlyIT a été présenté plus tôt cette année lors de notre réunion nationale des ventes, solidifiant ainsi une alliance de services gérés qui a débuté en septembre 2020. L'ajout d'ExactlyIT jouera un rôle important dans notre expansion mondiale des services gérés et infonuagiques, alors que notre relation déjà existante accélérera le déploiement des services à nos clients. Nous saluons la vaste expérience d'ExactlyIT dans le domaine de services gérés et d'infonuagique, ainsi que la valeur ajoutée qu'il apportera à nos équipes d'analyse et de cybersécurité. »

La contrepartie de l'achat était de 26,4 millions de dollars américains en espèces versés à la clôture, ce qui représente un multiple d'achat d'environ trois fois le revenu récurrent annualisé d'ExactlyIT, basé sur les revenus contractuels de mai 2021, en plus des paiements d'acquisition potentielle fondés sur les objectifs liés aux aspects financiers et à la croissance au cours des six prochaines années. Le prix d'achat payé à la clôture a été financé par un appel public à l'épargne des actions ordinaires conclu récemment par Converge.

ExactlyIT représente la 20e acquisition réalisée par Converge depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. (exploitée sous le nom de Becker-Carroll); Key Information Systems, Inc.; Blue Chip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; PCD Solutions, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; et Dasher Technologies, Inc.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

À propos d'ExactlyIT

ExactlyIT, Inc. est un fournisseur de services gérés de nouvelle génération qui fournit des services de grande échelle aux dirigeants principaux progressistes de l'information. ExactlyIT met l'accent sur la prestation de solutions en informatique transformationnelle au moyen de son vaste portefeuille de produits. Le portefeuille de produits ExactlyIT a été délibérément conçu à partir de zéro en utilisant des modules complémentaires de services informatiques gérés et de conseil avec les meilleures pratiques et solutions informatiques les plus récentes pour couvrir l'ensemble des besoins opérationnels informatiques des clients. Les clients d'ExactlyIT reçoivent le niveau approprié de services informatiques gérés dont ils ont besoin aujourd'hui, tout en transformant et en soutenant progressivement les opérations informatiques pour relever les défis de demain. Pour en savoir plus, visitez exactlyit.com

