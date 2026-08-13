Converge Information Communications Technology Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Converge Information Communications Technology Solutions hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Converge Information Communications Technology Solutions 0.180 USD je Aktie eingenommen.

Converge Information Communications Technology Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184.5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch