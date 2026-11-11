Converge Information Communications Technology Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Converge Information Communications Technology Solutions hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.180 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 190.7 Millionen USD, gegenüber 196.0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.72 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch