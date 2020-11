Convention collective - La Ville conclut une entente de principe avec l'Association des pompiers de Montréal

MONTRÉAL, le 1er nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans la soirée du 30 octobre 2020, la Ville de Montréal a conclu une entente de principe avec les membres de l'exécutif de l'Association des pompiers de Montréal (APM) pour le renouvellement de la convention collective de ses membres. Cette entente résulte d'un processus de négociations constructif et sans moyens de pression.

« Je me réjouis grandement de cette entente de principe qui est le fruit d'une approche axée sur l'échange et la collaboration de la part des deux parties. Elle démontre sans équivoque notre capacité à entretenir un dialogue d'ouverture et où chacun y trouve sa part, sans impacter les Montréalais et Montréalaises. Cela nous permettra d'aller de l'avant en continuant à servir la population, tout en travaillant à nos objectifs collectifs pour la métropole », a affirmé Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Depuis le début de notre mandat, nous avons su conjuguer le respect de la capacité de payer des contribuables montréalais avec la nécessité de reconnaître le travail et le dévouement des employés qui consacrent leur carrière au service public. Cette nouvelle entente collective est une illustration du succès de notre approche », a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif et responsable des ressources humaines.

« L'entente de principe résulte de la qualité de nos rapports avec nos partenaires syndicaux ainsi que du succès de nos communications tout au long du processus. Au final, ce sont les citoyens qui tirent avantage de cette approche renouvelée qui permet de trouver des solutions aux intérêts à la fois de la Ville et des employés, sans avoir à vivre les conséquences des moyens de pression », souligne Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

« Cette entente de principe permet au Service de sécurité incendie de Montréal de trouver l'équilibre et l'efficience nécessaire pour protéger la population de l'agglomération et maintenir une offre de services parmi les meilleures en Amérique du Nord. Je tiens d'ailleurs à saluer le professionnalisme des pompiers et pompières qui ont continué à servir leur communauté avec courage et dévouement, malgré les défis professionnels et personnels rencontrées dans un contexte de pandémie », a conclu Richard Liebmann, directeur par intérim du Service de sécurité incendie de Montréal.

La convention collective de l'Association des pompiers de Montréal est échue depuis décembre 2017.

Le contenu de l'entente de principe demeurera confidentiel jusqu'à ce que celle-ci soit approuvée par les instances des deux parties impliquées.

La Ville de Montréal ne fera aucun autre commentaire pendant la durée du processus décisionnel.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif