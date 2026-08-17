Convano: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Convano hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.40 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Convano in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 554.48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.91 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch