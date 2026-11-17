Convano hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 485.30 JPY. Im letzten Jahr hatte Convano einen Gewinn von 25.61 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.48 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 202.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.80 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch