Contura Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Contura Energy stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.96 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10.43 Prozent zurück. Hier wurden 492.9 Millionen USD gegenüber 550.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch