Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.39 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 MXN je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.92 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 14.61 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch