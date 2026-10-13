Continental Aktie 327809 / US2107712000
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13.10.2026 14:43:00
Contitech-Verkauf genehmigt: EU-Kommission gibt Continental freie Bahn - Aktie gefragt
Continental hat beim Verkauf der Industriesparte Contitech an den Finanzinvestor Lone Star eine wichtige Hürde genommen.
Der im Rahmen der im Juli unterzeichneten Transaktion vereinbarte Unternehmenswert liegt bei 4,0 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren.
Die Continental-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent höher bei 69,54 Euro.
DJG/mgo/hab
Dow Jones Newswires
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