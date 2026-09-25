TUHU Ca a Aktie 129617623 / KYG912241083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.09.2026 08:14:43
Continental verkauft mycar Tyre & Auto an chinesische Tuhu
DOW JONES--Continental trennt sich für rund 250 Millionen Euro von der australischen Tochter mycar Tyre & Auto. Käufer ist die chinesische Automotive-Service-Plattform Tuhu, wie Continental mitteilte. mycar Tyre & Auto sei eine der grössten Kfz-Service-, Werkstatt- und Reifenhandelsketten in Australien, so Continental. Das Unternehmen sei in der Transaktion mit 403 Millionen australische Dollar bzw rund 250 Millionen Euro bewertet worden.
Alle mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 280 Standorte von mycar Tyre & Auto seien Teil der Transaktion, die unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen stehe.
Der Verkauf sei ein weiterer Schritt in Continentals strategischer Fokussierung auf sein Kerngeschäft.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu TUHU Car Inc. Registered Shs-A- Unitary
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu TUHU Car Inc. Registered Shs-A- Unitary
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.