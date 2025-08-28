|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 06:08:00
Continental verkauft Contitech-Sparte OESL - Aktie mit Kursverlusten
Continental hat einen Käufer für das Geschäft mit Gummiprodukten für Automobilhersteller gefunden.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.
Der Verkauf ist Teil der Strategie von Contitech, sich künftig stärker auf Industriekunden zu konzentrieren. "Contitech wird künftig ein eigenständiger Spezialist für Materiallösungen mit starkem Industriefokus", sagte Continental-Vorstandsmitglied Philip Nelles. "Mit der Umsetzung des Verkaufs von OESL wird Contitech rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Industriekunden erwirtschaften."
Contitech wiederum soll kommendes Jahr verkauft werden, wie Continental im Juni anlässlich seines Kapitalmarkttages angekündigt hatte.
Die Continental-Aktie gibt im Tradegate-Handel zeitweise 1,85 Prozent auf 75,30 Euro nach.
DJG/DJN/mgo/mpt
DOW JONES
