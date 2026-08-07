Continental stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Continental lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 USD gegenüber 0.290 USD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 3.86 Milliarden USD, gegenüber 5.50 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29.87 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch