Continental macht Ernst: ContiTech geht für 4 Milliarden Euro an Investor

Das Wichtigste in Kürze:

Continental verkauft ContiTech für 4,0 Milliarden Euro an Lone Star

Der Vollzug soll bis Ende des Jahres 2026 erfolgen

Rund 2,5 Milliarden Euro sollen an Aktionäre zurückfliessen

Die Continental AG hat den Verkauf ihres Unternehmensbereichs ContiTech an den Finanzinvestor Lone Star Funds vertraglich besiegelt. Der vereinbarte Unternehmenswert liegt laut der Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens bei 4,0 Milliarden Euro, hinzu kommen mögliche erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren.

Reifengeschäft wird zum alleinigen Kern

Mit der Transaktion bringt Continental die eigene strategische Neuaufstellung zum Abschluss und konzentriert sich künftig ausschliesslich auf das Kerngeschäft Tires. ContiTech wird bereits mit dem Halbjahresfinanzbericht als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen, der Ausblick für das Reifengeschäft bleibt von der Transaktion unberührt. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, insbesondere der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden, und könnte laut Unternehmensangaben noch zum Ende des Jahres 2026 erfolgen.

Milliarden für Schuldenabbau und Aktionäre

Nach eigenen Angaben rechnet Continental beim Vollzug mit einem Mittelzufluss von rund 3,1 Milliarden Euro. Damit will der Konzern zunächst die eigene Finanzverschuldung reduzieren und zusätzlich rund 2,5 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückgeben, entweder über eine Sonderdividende oder eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Sonderdividende. Die endgültige Höhe hängt von üblichen Mechanismen zur Kaufpreisanpassung und vom genauen Zeitpunkt des Vollzugs ab.

Wie sich der Verkauf auf die Jahresprognose auswirkt, prüft Continental derzeit noch und will die Zahlen zu einem späteren Zeitpunkt anpassen. Klarheit dürfte spätestens der Halbjahresfinanzbericht am 4. August 2026 bringen, in dem ContiTech erstmals als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen wird.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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