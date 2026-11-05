Continental: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Continental liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Continental die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3.780 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.45 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 30.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.95 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch