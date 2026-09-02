Continental-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Die Schweizer Grossbank UBS hat Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Als nun reiner Reifenhersteller habe das Unternehmen zusätzliche Finanzkennziffern veröffentlicht, schrieb David Lesne am Dienstag. Verbesserte Transparenz sollte die Führungsrolle in der Branche bei den Erträgen stärker sichtbar machen und helfen, den Bewertungsrückstand auf europäische Konkurrenten aufzuholen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Continental befand sich um 09:08 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.9 Prozent auf 69.50 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 29.50 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9’565 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 6.8 Prozent zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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