Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienanalyse
|
02.09.2026 09:24:04
Continental-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
UBS AG hat die Continental-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Als nun reiner Reifenhersteller habe das Unternehmen zusätzliche Finanzkennziffern veröffentlicht, schrieb David Lesne am Dienstag. Verbesserte Transparenz sollte die Führungsrolle in der Branche bei den Erträgen stärker sichtbar machen und helfen, den Bewertungsrückstand auf europäische Konkurrenten aufzuholen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Continental befand sich um 09:08 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.9 Prozent auf 69.50 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 29.50 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9’565 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 6.8 Prozent zu.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Continental AG
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: So performt der DAX mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
09:24
|Continental-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Overweight für Continental-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Wie Experten die Continental-Aktie im August einstuften (finanzen.net)
|
31.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)