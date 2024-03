Continental-Analyse: So bewertet UBS AG die Continental-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Marktdaten von Michelin für den Februar auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Das Reifenersatzgeschäft in Europa nehme Fahrt auf, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Januar habe sich das Absatzwachstum in Europa und Nordamerika beschleunigt. In Europa bauten Reifenhändler Bestände an Sommerreifen auf.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:27 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2.1 Prozent auf 67.24 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 5.59 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 210’414 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2024 um 12.6 Prozent zurück. Voraussichtlich am 08.05.2024 wird Continental Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 18:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 18:13 / GMT



