Continental-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Reifenkonzern habe ein starkes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe Conti den Jahresausblick angehoben.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Continental legte um 10:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6.2 Prozent auf 71.10 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 15.33 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 144’051 Continental-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 9.2 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC



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