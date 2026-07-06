Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’336 -0.6%  SPI 20’198 -0.6%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’765 -0.1%  Euro 0.9199 0.1%  EStoxx50 6’397 -0.3%  Gold 4’157 -0.5%  Bitcoin 49’877 -2.3%  Dollar 0.8057 0.3%  Öl 72.1 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Continental-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Infineon startet Quiet Period vor Quartalsbericht - Aktie gibt nach
NVIDIA-Aktie vor Belastungsprobe: Verpackungstechnologie bremst Rubin-Ultra-Rollout
Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im Juni mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Plus500 Depot

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktieneinstufung 06.07.2026 14:22:44

Continental-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Continental-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Continental
68.62 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkaufspreis für Contitech und die daraus resultierenden Erlöse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Michael Aspinall am Montag. Die Bewertung erscheine attraktiv.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:05 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.9 Prozent auf 74.52 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 0.64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 204’534 Continental-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 14.5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Continental AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?