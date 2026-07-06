Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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06.07.2026 14:22:44
Continental-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Das Analysehaus Jefferies hat Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkaufspreis für Contitech und die daraus resultierenden Erlöse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Michael Aspinall am Montag. Die Bewertung erscheine attraktiv.
Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 14:05 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.9 Prozent auf 74.52 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 0.64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 204’534 Continental-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 14.5 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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