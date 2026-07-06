Continental-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Das Analysehaus Jefferies hat Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkaufspreis für Contitech und die daraus resultierenden Erlöse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Michael Aspinall am Montag. Die Bewertung erscheine attraktiv.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:05 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.9 Prozent auf 74.52 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 0.64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 204’534 Continental-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 14.5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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