Continental-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Continental-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Alles komme nun auf das Ausmass der Erholung der Marge im Autozuliefergeschäft an, schrieb Analyst Tim Rokossa in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie verlor um 11:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.8 Prozent auf 61.10 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14.57 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 73’322 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier büsste seit Jahresbeginn 2024 17.7 Prozent ein. Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2024 / 08:38 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.