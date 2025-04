Continental-Aktie verliert: Automotive-Geschäft schwächel im ersten Quartal beim Umsatz

Die bereinigte EBIT-Marge bei Automotive werde in den drei Monaten um den Break-Even erwartet, teilte der DAX-Konzern anlässlich des Pre-Close Calls mit Analysten am Dienstag mit. Die angekündigten Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz würden mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belasten, was aber nicht in das bereinigte EBIT einfliesse.

Im Vorjahresquartal war bei Automotive operativ bereinigt noch ein Verlust von 205 Millionen Euro angefallen, die Marge lag bei minus 4,3 Prozent.

Insgesamt sei der Jahresstart weitgehend wie erwartet verlaufen, so das Unternehmen. Der Free Cashflow sollte über dem Wert des Vorjahres liegen.

Im Reifengeschäft dürfte die Marge im ersten Quartal wohl eher am unteren Ende der für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Bandbreite von 13,3 bis 14,3 Prozent liegen. Gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres (11,7 Prozent) dürfte Tires aber die Rendite verbessert haben.

Bei Contitech dürfte der Umsatz, wie in der gesamten Branche, im ersten Quartal deutlich rückläufig gewesen sein. Massnahmen zur Verbesserung der Kostensituation sollten aber geholfen haben, die Profitabilität auf dem Vorjahresniveau gehalten zu haben.

Conti wird am 6. Mai die Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlichen.

Die Conti-Aktie verliert im Handel via XETRA zeitweise 1,38 Prozent auf 64,46 Euro.

DOW JONES