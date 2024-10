Continental-Aktie springt hoch: Continental im 3. Quartal von positiven Effekten aus Preisverhandlungen beflügelt

Wie der DAX -Konzern anlässlich des Pre-Close-Calls mit Analysten am Dienstag mitteilte, wurden in den drei Monaten per Ende September bei Automotive "kontinuierliche Fortschritte" erzielt. "Die Mehrheit der offenen Themen wird voraussichtlich in Q3 abgeschlossen werden", so Conti.

Der neue Finanzvorstand Olaf Schick hatte im August gesagt, dass die Preisverhandlungen bei Automotive zu etwa 75 Prozent abgeschlossen sind. Der Abschluss der restlichen rund 25 Prozent der Gespräche werde im zweiten Halbjahr erwartet.

Wie Conti nun weiter mitteilte, dürfte die Profitabilität bei Automotive im dritten Quartal über der des zweiten Quartals liegen, trotz geringerer Umsätze. Grosse Hoffnungen setzt der Konzern aus Hannover weiter auf das Schlussquartal, das den Hauptbeitrag bei Automotive zur Erreichung des in Aussicht gestellten Prognosekorridors leisten sollte.

Bei Contitech dürfte die EBIT-Marge im dritten Quartal unter der für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Bandbreite liegen, so der Konzern weiter. Die sehr schwachen Volumina würden weiter die Ergebnisse belasten.

Conti wird wie geplant am 11. November die Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen.

Via XETRA legt die Continental-Aktie zur Wochenmitte zeitweise um 5,48 Prozent auf 58,94 Euro zu.

FRANKFURT (Dow Jones)