Continental-Aktie springt hoch: Continental erwägt wohl den Verkauf von Contitech

Wie das Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, prüft Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle mit dem Vorstand um CEO Nikolai Setzer eine Neuaufstellung des Konzerns, das Projekt läuft offiziell noch als Prüfung der "Best Ownership". Demnach soll der gerade neu formierte Autoteil von Contitech zum Verkauf gestellt werden, immerhin ein Bereich mit mehr als 2 Milliarden Euro Umsatz, spezialisiert unter anderem auf Riemen und Dichtungssysteme.

Continental wollte sich auf Nachfrage nicht an "Gerüchten und Spekulationen" beteiligen, bestätigt aber im Kern teilweise die Aussagen. In einer Stellungnahme des Autozulieferers heisst es, vor dem Hintergrund des rasanten Wandels in der Automobilindustrie beschleunige Contitech die Transformation. Der Unternehmensbereich wolle sein im Geschäftsfeld Original Equipment Solutions (OESL) gebündeltes Automobilgeschäft innerhalb der nächsten zwei Jahre vollständig von den anderen Contitech-Geschäftsfeldern trennen. Damit werde die eingeleitete strategische Ausrichtung auf das Industriegeschäft gestärkt "und das Automobilgeschäft in die Lage versetzt, sein volles Potenzial zu entfalten. Zudem eröffnen sich neue strategische Optionen für das Automobilgeschäft." Das Projekt zur organisatorischen Unabhängigkeit der OESL befinde sich "in der Konzeptphase". Sobald weitere relevante Entscheidungen getroffen seien, werde der Konzern diese kommunizieren, sagte ein Conti-Sprecher.

Laut Manager Magazin ist für den Konzern die neue Richtung klar. Als künftiger Kern erhalten bleiben soll demnach das hochrentable Reifengeschäft und der nicht automobile Teil von Contitech. "Die Gummileute finanzieren seit Jahren das Autobusiness, da droht ein Riss in der Belegschaft", zitiert das Magazin einen Topmanager.

Die Papiere von Continental springen im XETRA-Handel zeitweise um 6,93 Prozent nach oben auf 70,36 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)