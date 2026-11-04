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04.11.2026 16:22:00
Continental-Aktie springt an: Ergebnisversprechen nach gutem 3. Quartal erhöht
Continental hat nach einem überraschend hohen Gewinn im dritten Quartal 2026 ihre Jahresziele für die operative Rendite nach oben angepasst.
Im Zeitraum von Juli bis September belief sich der Konzernumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche laut Mitteilung auf 3,454 Milliarden Euro, ein organischer Rückgang von 1,5 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) kletterte um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro und übertraf den Analystenkonsens von 480 Millionen Euro spürbar. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 13,9 Prozent im Vorjahr auf 14,9 Prozent (Konsens: 13,9 Prozent).
Für das Gesamtjahr 2026 hob Continental die Spanne für die bereinigte EBIT-Marge auf 13,4 bis 14,0 Prozent (zuvor: 12,0 bis 13,5 Prozent) und den bereinigten Free Cashflow auf 1,0 bis 1,3 (zuvor 0,7 bis 1,1) Milliarden Euro an. Der Umsatz wird nun bei 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro nach bisher 13,2 Milliarden bis 13,5 Milliarden Euro erwartet.
Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschliessend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.
Im XETRA-Handel legt die Continental-Aktie zeitweise um 6,48 Prozent zu auf 71,28 Euro.
DJG/kla/cbr
DOW JONES
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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