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Robuste Entwicklung 04.11.2026 16:22:00

Continental-Aktie springt an: Ergebnisversprechen nach gutem 3. Quartal erhöht

Continental-Aktie springt an: Ergebnisversprechen nach gutem 3. Quartal erhöht

Continental hat nach einem überraschend hohen Gewinn im dritten Quartal 2026 ihre Jahresziele für die operative Rendite nach oben angepasst.

Continental
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Der Reifenhersteller profitierte im Dreimonatszeitraum von einer robusten operativen Entwicklung in seinem Kerngeschäft mit Pkw-Reifen, insbesondere in den Regionen Europa und Asien-Pazifik. Höhere Absatzzahlen margenstarker Premium- und Ultra-High-Performance-Reifen federten den Gegenwind durch eine rückläufige weltweite Automobilproduktion ab.

Im Zeitraum von Juli bis September belief sich der Konzernumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche laut Mitteilung auf 3,454 Milliarden Euro, ein organischer Rückgang von 1,5 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) kletterte um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro und übertraf den Analystenkonsens von 480 Millionen Euro spürbar. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 13,9 Prozent im Vorjahr auf 14,9 Prozent (Konsens: 13,9 Prozent).

Für das Gesamtjahr 2026 hob Continental die Spanne für die bereinigte EBIT-Marge auf 13,4 bis 14,0 Prozent (zuvor: 12,0 bis 13,5 Prozent) und den bereinigten Free Cashflow auf 1,0 bis 1,3 (zuvor 0,7 bis 1,1) Milliarden Euro an. Der Umsatz wird nun bei 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro nach bisher 13,2 Milliarden bis 13,5 Milliarden Euro erwartet.

Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschliessend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.

Im XETRA-Handel legt die Continental-Aktie zeitweise um 6,48 Prozent zu auf 71,28 Euro.

DJG/kla/cbr

DOW JONES

Weitere Links:

Continental-Aktie im Plus: Verkauf der australischen Tochter Mycar an Tuhu
Contitech-Verkauf genehmigt: EU-Kommission gibt Continental freie Bahn - Aktie gefragt
So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bildquelle: Continental,360b / Shutterstock.com,Nils Versemann / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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05.11.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
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04.11.26 Continental Outperform Bernstein Research
09.10.26 Continental Buy UBS AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 16’543.07 8.89 SZBDZU
SMI-Kurs: 14’967.73 05.11.2026 17:30:28
Long 14’384.76 19.90 S1OTBU
Long 14’033.84 13.66 STE1BU
Long 13’450.25 8.97 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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