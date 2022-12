Continental-Aktie nachbörslich fester: Neuer Vorstand für Integrität und Recht ernannt

Börse aktuell - Live Ticker

Am Mittwoch schloss der heimische Aktienmarkt nach einem schwachen Start noch oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notierte bei Handelsschluss tiefer. Die Wall Street bewegt sich im Mittwochshandel oberhalb der Nulllinie. Die Börsen in Asien gingen zur Wochenmitte im Plus aus dem Handel.