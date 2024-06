Continental-Aktie legt zu: Olaf Schick zum neuen Finanzvorstand ernannt

Olaf Schick, seit Mai 2023 bereits bei dem DAX -Konzern Vorstand für Integrität und Recht, wird das Amt per Juli übernehmen. Der Aufsichtsrat des Autozulieferers hat den Manager in seiner Sitzung zum neuen CFO bestellt, wie Continental mitteilte.

Neben Group Finance and Controlling verantworte Schick künftig weiterhin unter anderem die in seinem aktuellen Ressort Integrität und Recht gebündelten Bereiche Group Law and Intellectual Property oder Risks and Controls. Den derzeit im Finanzressort angesiedelten Bereich Group Information Technology (IT) übernehme CEO Nikolai Setzer. Der Conti-Vorstand reduziere sich damit von sieben auf sechs Vorstandsmitglieder.

Schick war vor seiner Zeit bei Conti CFO der Mercedes-Benz Group China.

Via XETRA steigt die Continental-Aktie zeitweise um 0,64 Prozent auf 53,46 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)