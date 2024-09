Continental-Aktie in rot: Continental stellt Produktion von Walzen und Sleeves ein

Hintergrund für die Entscheidung des Unternehmensbereichs ContiTech ist nach Unternehmensangaben ein seit einigen Jahren anhaltend schwieriges Marktumfeld mit hohem Wettbewerbs- und Kostendruck. Auch ein 2021 angestossenes Kostensenkungsprogramm habe nicht die erhoffte Wende für den Produktbereich gebracht. Von der Einstellung sind rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Waltershausen in Thüringen betroffen. Insgesamt arbeiten knapp 1.000 Menschen für Continental in Waltershausen.

Die Continental-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 58,42 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)