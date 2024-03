Continental-Aktie im Minus: Continental-CFO Garcia Vila kündigt Rücktritt an

CFO Katja Garcia Vila steht für eine Vertragsverlängerung ihres im Dezember 2024 auslaufenden Mandats nicht zur Verfügung, wie der Autzulieferer mitteilte. Grund sei die "eigene Karriereplanung", heisst es weiter. Die Managerin habe den Aufsichtsrat des Unternehmens im Vorfeld seiner Sitzung am 12. März darüber informiert.

Garcia Vila wurde im Dezember 2021 erstmals in den Vorstand bestellt und ist seither zuständig für die Ressorts Finanzen und Controlling sowie IT. Bis ihre Nachfolge geregelt ist, führe Garcia Vila ihr Mandat weiter. "Continental ist gut aufgestellt für die Zukunft", wird die Managerin in der Mitteilung zitiert.

"Katja Garcia Vila hat dazu beigetragen, Continentals finanzielles Ergebnis insbesondere im Unternehmensbereich Automotive zu steigern und Continentals Finanzkraft in Summe zu stärken. Continental ist damit ihren Mittelfristzielen einen Schritt näher gekommen", sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle laut Mitteilung.

Auf dem XETRA-Markt zeigt die Continental-Aktie eine zeitweise Abnahme um 2,00 Prozent auf 68,74 Euro.

