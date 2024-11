Continental-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Harry Martin schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, angesichts vieler Gewinnwarnungen aus der Autobranche sei der Zulieferer aufgefallen, indem er die Erwartungen im dritten Quartal deutlich übertroffen und keine drastischen Änderungen an den Prognosen vorgenommen habe. Eine Hürde sei damit genommen, doch es blieben viele weitere. Die Aktien seien herausfordernd bewertet.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:18 Uhr um 0.5 Prozent auf 59.58 EUR nach. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 7.69 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165’899 Continental-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 ging es für die Aktie um 19.7 Prozent nach unten. Experten erwarten, dass Continental am 06.03.2025 die Q4 2024-Bilanz vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 19:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.