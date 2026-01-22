Continental Aktie 327800 / DE0005439004
22.01.2026 10:13:44
Continental-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese seien bei der Tochter Contitech enttäuschend gewesen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Reifengeschäft und der Free Cashflow hätten dagegen positiv überrascht.
Aktieninformation im Fokus: Die Continental-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Um 09:57 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3.0 Prozent auf 66.34 EUR nach oben. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 2.50 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 53’436 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 2.4 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Continental AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
