Contil India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Contil India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.42 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.350 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.51 Prozent auf 83.1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch