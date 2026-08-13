Contil India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Contil India hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.32 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.290 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 73.5 Millionen INR – eine Minderung von 2.55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 75.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch