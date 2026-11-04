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04.11.2026 16:21:37

Conti hebt nach starkem Quartal Gewinnprognose an - Aktie steigt

Continental
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(neu: Kurs aktualisiert, Aussagen Finanzchef.)

HANNOVER (awp international) - Der Reifenhersteller Continental hat nach einem guten dritten Quartal seine Jahresprognose für die Profitabilität erhöht. So peilt Conti-Chef Christian Kötz nun eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 13,4 bis 14,0 Prozent an, wie der Dax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher hatten die Hannoveraner 12,0 bis 13,5 Prozent auf dem Zettel. Zwar hatten Analysten schon ein Abschneiden über der Prognosebandbreite erwartet, die Aktie legte dennoch kräftig zu.

Das Papier gewann am Nachmittag rund 6 Prozent auf 70,94 Euro. Damit steht auch seit Jahresbeginn ein Kursplus zu Buche. Das dritte Quartal sei angesichts einer Zollerstattung wohl wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Aspinall von der US-Investmentbank Jefferies. Dass die Niedersachsen aber die Aussichten für den Finanzmittelzufluss besser einschätzten, dürfte bei Anlegern gut ankommen.

Im dritten Quartal steigerte Conti den operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) um knapp sieben Prozent auf 514 Millionen Euro, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 14,9 Prozent. Analysten hatten hier im Schnitt lediglich ein Abschneiden auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums erwartet. Wachstumstreiber bleibt das Geschäft mit grossen und teureren Reifen. Dessen Anteil am Absatz steigt tendenziell, auch weil Elektroautos wegen der Batterien in der Regel schwerer sind und grössere Reifen benötigen.

"Grosse und leistungsfähige Reifen sind ein wesentlicher Treiber unseres Geschäfts. Die höheren Rohmaterialpreise wirken sich jedoch zunehmend auf unser Ergebnis aus und werden uns im vierten Quartal noch stärker belasten", sagte Finanzchef Roland Welzbacher. Rohöl ist ein wichtiger Produktionsfaktor für Reifen- und Kunststoffhersteller. Der Preis für den Rohstoff war mit dem Ausbruch des Krieges der USA und Israel gegen den Iran deutlich gestiegen.

Der Manager rechnet allein im vierten Quartal mit Rohstoff-Belastungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Insgesamt werde die Krise 2026 eine niedrige bis mittlere dreistellige Millionensumme gekostet haben, sagte Welzbacher. Der Konzern steuere mit verschiedenen Massnahmen gegen: Man verhandle mit Lieferanten, optimiere den Rohstoffmix und gebe Kosten an den Markt weiter. "Diese Massnahmen wirken jetzt, das sieht man im Ergebnis des dritten Quartals", sagte Welzbacher.

Unter dem Strich machte Conti im Quartal einen Nettogewinn von 349 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor wegen Sondereffekten im Zuge der Abspaltung des Autozuliefergeschäfts und des Verkaufs eines Teils der Kunststofftechnik ein Verlust von 756 Millionen Euro angefallen war.

Beim Umsatz grenzte Conti die Zielspanne für das Jahr auf 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro ein, nachdem die Bandbreite bisher bei 13,2 bis 14,2 Milliarden Euro gelegen hatte. In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz nominal um gut elf Prozent auf 3,45 Milliarden Euro zurück. Bereinigt um die Veränderungen im Konsolidierungskreis betrug das Minus lediglich 0,1 Prozent.

Neben der Abspaltung der Autozuliefersparte ist mittlerweile auch der Verkauf der gesamten restlichen Kunststofftechniksparte Contitech vereinbart. Finanzchef Welzbacher erwartet den Vollzug der Transaktion um den Jahreswechsel. Continental habe einen Grossteil der nötigen Kartellfreigaben erhalten, man liege im Zeitplan./men/jwe

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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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