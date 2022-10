Conti-Aktie dennoch in Rot: Continental erhält Milliarden-Auftrag

Nokia hat früher Mobiltelefone entwickelt und hergestellt. Das Unternehmen hat sein Geschäftsmodell angepasst und ist nun führend in den Bereichen Mobilfunknetz, Netzinfrastruktur und Cloud-Technologien. In dieser Woche kündigte Nokia Pläne für den Bau einer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Kanada, einen Vertrag mit dem indischen Unternehmen Reliance Jio über die Bereitstellung von Ausrüstung und seine innovative Glasfaser-Breitbandplattform MF-14 an. Insgesamt eine erfolgreiche Woche für das Unternehmen.

Die Stimmung in den professionellen Medien ist momentan sehr positiv, sowohl absolut als auch relativ zum Sektor und dem Aktienindex betrachtet. Der Attention Buzz ist derzeit auf «extrem».

Das Konsensrating der Analysten lautet «Kaufen» – von den 29 Bankanalysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen 24 die Aktie «zu kaufen» und 5 die Aktie «zu halten». Das durchschnittlich erwartete Aufwärtspotenzial des Aktienkurses liegt bei 35.15% für die nächsten 6-12 Monate (Referenz: Geschäftsschluss 18.10.2022).