ContextVision Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ContextVision Registered präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat ContextVision Registered 35.6 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch