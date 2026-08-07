Context Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Context Therapeutics präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Context Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch