Contemporary Amperex Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Contemporary Amperex Technology hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.020 SGD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Contemporary Amperex Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.38 Milliarden SGD im Vergleich zu 18.69 Milliarden SGD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch